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16:51, 17 августа 2023Силовые структуры

Задержанного ФСБ за сбыт наркотиков полицейского арестовали

Во Владикавказе арестовали полицейского, задержанного ФСБ за сбыт наркотиков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Северной Осетии старшего оперуполномоченного ОУР УМВД России по городу Владикавказу арестовали за сбыт наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 10 августа во Владикавказе фигурант незаконно сбыл местному жителю, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, запрещенное вещество. Правоохранителя сразу же задержали сотрудники ФСБ.

По факту произошедшего возбуждено дело части 1 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотического средства»).

Ранее стало известно, что на Ставрополье бывшего замначальника отдела МВД осудят за получение взятки от россиянки.

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    Екатерина Власова
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