Сопредседатель движения «Голос» задержан

Сопредседатель движения «Голос» Мельконьянц задержан

Правоохранители задержали сопредседателя движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) юриста Григория Мельконьянца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Михаила Бирюкова.

Бирюков заявил, что юриста допрашивают в Следственном комитете России (СКР) в качестве подозреваемого по делу об организации работы нежелательной в России НПО. «Сейчас идет его допрос в качестве подозреваемого», — сказал он.

Утром 17 августа стало известно, что СКР возбудил дело об организации работы нежелательной НПО в отношении Мельконьянца. Силовики провели оперативно-разыскные мероприятия в восьми регионах России у 14 соратников фигуранта, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Бывший исполнительный директор движения «Голос-Урал» Наталья Гусева стала фигуранткой уголовного дела за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России