Второй сотрудник движения «Голос» попал под следствие

Экс-глава движения «Голос-Урал» Гусева попала под следствие за фейки о ВС России

Бывший исполнительный директор движения «Голос-Урал» Наталья Гусева стала фигуранткой уголовного дела за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

У нее и сопредседателя движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) юриста Григория Мельконьянца прошли обыски. Следственные действия силовиков попали на видео.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, которые у входной двери говорят о наличии у них постановления на проведение обыска и просят открыть им. Затем один из силовиков начинает бить кувалдой по двери.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил дело об организации работы нежелательной НПО против Мельконьянца. Силовики провели оперативно-разыскные мероприятия в восьми регионах России у 14 соратников фигуранта, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.