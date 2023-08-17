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13:47, 17 августа 2023Силовые структуры

Второй сотрудник движения «Голос» попал под следствие

Экс-глава движения «Голос-Урал» Гусева попала под следствие за фейки о ВС России
Начало событий в новости Возбуждено дело против сопредседателя движения «Голос»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бывший исполнительный директор движения «Голос-Урал» Наталья Гусева стала фигуранткой уголовного дела за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

У нее и сопредседателя движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) юриста Григория Мельконьянца прошли обыски. Следственные действия силовиков попали на видео.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, которые у входной двери говорят о наличии у них постановления на проведение обыска и просят открыть им. Затем один из силовиков начинает бить кувалдой по двери.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил дело об организации работы нежелательной НПО против Мельконьянца. Силовики провели оперативно-разыскные мероприятия в восьми регионах России у 14 соратников фигуранта, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

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    Любовь Ширижик
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