Возбуждено дело против сопредседателя движения «Голос»

СКР возбудил дело против сопредседателя движения «Голос» юриста Мельконьянца

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело об организации работы нежелательной НПО против сопредседателя движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) юриста Григория Мельконьянца. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, дело возбуждено по части 3 статьи 284.1 («Организация деятельности нежелательной организации в Российской Федерации») УК РФ.

У юриста уже прошел ряд обысков. Кроме того, силовики проверили дома региональных координаторов. Оперативно-разыскные мероприятия прошли в восьми регионах России у 14 соратников фигуранта, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.