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09:33, 17 августа 2023Силовые структуры

Возбуждено дело против сопредседателя движения «Голос»

СКР возбудил дело против сопредседателя движения «Голос» юриста Мельконьянца

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело об организации работы нежелательной НПО против сопредседателя движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) юриста Григория Мельконьянца. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, дело возбуждено по части 3 статьи 284.1 («Организация деятельности нежелательной организации в Российской Федерации») УК РФ.

У юриста уже прошел ряд обысков. Кроме того, силовики проверили дома региональных координаторов. Оперативно-разыскные мероприятия прошли в восьми регионах России у 14 соратников фигуранта, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

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    Екатерина Власова
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