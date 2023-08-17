Херш назвал реального инициатора переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Херш: инициатором переговоров по Украине в Саудовской Аравии был Салливан

Реальным инициатором переговоров по Украине в Саудовской Аравии был советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом написал американский журналист Сеймур Херш на платформе Substack.

Журналист передает слова неназванного сотрудника американской разведке о том, что изначально переговоры в Джидде по поводу урегулирования украинского конфликта задумывались на случай успешного украинского контрнаступления. Собеседник Херша сравнил их с переговорами в Версале по итогам Первой мировой войны в 1918 году.

«Великий союз свободного мира встречается на праздновании победы после унизительного поражения ненавистного врага, чтобы определить формат сосуществования наций для следующего поколения», — заявил сотрудник разведки.

Он заявил, что планировался даже судебный процесс над российским руководством, в котором Салливан должен был быть представителем США.

В консультациях по урегулированию конфликта на Украине в Саудовской Аравии в начале августа принял участие представитель Китая. В МИД КНР назвали эти переговоры помогающими укрепить «международный консенсус».