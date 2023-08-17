На Западе объяснили молчание Турции после инцидента с сухогрузом

Reuters: Анкара не откажется работать с Москвой после инцидента с сухогрузом

Инцидент с остановкой сухогруза «Сукра Окан» в Черном море привел к тому, что последствия конфликта на Украине теперь касаются и другой границы стран НАТО — со стороны Турции. При этом Анкара выбрала возможность промолчать относительно произошедшего, пишет Reuters.

Наблюдатели на Западе считают, что причина такого решения — попытка Турции склонить Россию к перезаключению сделки по экспорту зерна. «Молчание Анкары странно, но показывает, что она все еще рассчитывает на визит [президента России Владимира] Путина и возвращение к сделке по зерну», — пишет агентство со ссылкой на стамбульского геополитического аналитика из консалтинговой компании Bosphorus Observer Йорюка Исика.

Визит Путина, как ожидается, может пройти уже в конце августа по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В воскресенье в 60 километрах от северо-западного побережья Турции, в международных водах недалеко от Стамбула, вооруженные морские пехотинцы России с помощью вертолета совершили высадку на турецкое судно. Капитан сухогруза не отреагировал на требование остановиться для осмотра, поэтому «Василию Быкову» пришлось открыть по судну предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. После осмотра судно продолжило свой путь в порт.