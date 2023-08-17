Джессика Честейн призналась в поедании банановой и апельсиновой кожуры

Актриса Джессика Честейн в детстве ела банановую кожуру, чтобы привлечь внимание

46-летняя американская актриса Джессика Честейн призналась, что в детстве пыталась привлечь к себе внимание эпатажными методами. Ее слова приводит Entertainment Weekly.

По словам Честейн, в детстве она была не лучшей в классе и вела себя довольно несносно. В частности, она пыталась шокировать других поеданием странных вещей. «Я сидела в столовой и ела банановую и апельсиновую кожуру, потому что тогда на меня обращали внимание. Другие дети думали: "Господи, гляньте на нее". Ужасно, но я хотела, чтобы меня считали странной», — рассказала она.

Кроме того, продолжила актриса, однажды в детстве ей обесцветили волосы, после чего она решила постричься очень коротко. «У меня были очень короткие рыжие волосы. Оглядываюсь назад и думаю: какая милая, бестолковая девчонка», — поделилась она.

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