Кнайсль в ответ на вопрос о курсе евро рассказала о своей зарплате в России
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с ТАСС о курсе доллара и евро рассказала, что получает зарплату в рублях в России.
Отвечая на вопрос о курсе иностранных валют, Кнайсль заявила, что следит за ним, но, работая в Санкт-Петербургском государственном университете, она получает зарплату в рублях.
По словам Кнайсль, колебания курса евро касаются ее в меньшей степени, поскольку она «больше не имеет никакого отношения к Европейскому союзу».
Ранее Карин Кнайсль назвала «нонсенсом» предложения лишить ее австрийского гражданства из-за выступлений в России и заявила, что имеет только одно гражданство и не просила о российском. Также экс-глава МИД Австрии сообщила, что желает переехать в Россию и ищет для этого подходящее жилье. В июне она говорила о нежелании возвращаться на родину.