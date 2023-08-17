Кнайсль в ответ на вопрос о курсе евро рассказала о своей зарплате в России

Кнайсль заявила, что не следит за курсом евро и получает зарплату в РФ в рублях

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с ТАСС о курсе доллара и евро рассказала, что получает зарплату в рублях в России.

Отвечая на вопрос о курсе иностранных валют, Кнайсль заявила, что следит за ним, но, работая в Санкт-Петербургском государственном университете, она получает зарплату в рублях.

По словам Кнайсль, колебания курса евро касаются ее в меньшей степени, поскольку она «больше не имеет никакого отношения к Европейскому союзу».

Ранее Карин Кнайсль назвала «нонсенсом» предложения лишить ее австрийского гражданства из-за выступлений в России и заявила, что имеет только одно гражданство и не просила о российском. Также экс-глава МИД Австрии сообщила, что желает переехать в Россию и ищет для этого подходящее жилье. В июне она говорила о нежелании возвращаться на родину.

