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14:14, 17 августа 2023Экономика

В России исчезнут профессии кучера и дворника

В России внесли в список профессий для обучения оператора дронов и флориста

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Министерство просвещения России утвердило обновленный перечень специальностей и должностей, по которым ведется профессиональное обучение в заведениях среднего профессионального образования (СПО) или учебных центрах, в том числе на предприятиях. Об этом со ссылкой на выступление главы ведомства Сергея Кравцова пишет РБК.

Министр сообщил, что всего список содержит 5110 наименований, их них 250 — новые профессии, востребованные на рынке труда. Так, в перечень специальностей был добавлен оператор дронов — беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее. Также туда вошли автомехатроник, инспектор подразделения транспортной безопасности (по видам транспорта), оператор трехмерной печати, добровольный спасатель, флорист и фитнес-инструктор.

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В то же время из перечня исчезли такие неактуальные и «устаревшие» профессии, как кучер, дворник, сторож (вахтер), носильщик, варщик тряпья и мойщик посуды. Ведомство отметило, что исключение из списка связано с тем, что обучение по ним не проходят в учреждениях СПО — оно может проводиться на рабочем месте. Тогда как в списке Минпросвещения находятся те специальности, по которым идет профобучение (не только в колледжах) и присваиваются разряды.

Ранее эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ заявили, что почти все отрасли российской промышленности испытывают высокую или критическую кадровую уязвимость. По их данным, сильнее всего от дефицита специалистов страдают предприятия, производящие автомобили и другие транспортные средства, прицепы и полуприцепы и оборудование.

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