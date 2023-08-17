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19:41, 17 августа 2023Ценности

Раскрыт простой способ защитить одежду от пятен косметики

Фото: Jessica Johnston / Unsplash

Блогерша Симона (фамилия неизвестна) раскрыла простой способ защитить одежду от загрязнений. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом simonescribes, чей блог насчитывает 87,6 тысячи подписчиков, продемонстрировала белую классическую рубашку. Затем она воспользовалась сухим шампунем, который предназначен для волос оттенка блонд, и распылила его на область воротника.

По словам пользовательницы сети, данное средство способно предотвратить появление пятен от косметики на ткани. «Он не оставляет следов на рубашке, при этом полностью останавливает процесс возможного загрязнения от декоративных средств или искусственного загара», — пояснила Симона.

Ранее эксперт по уборке с никнеймом @yourbff_ash раскрыла способ удалить пятна с белой одежды. По словам девушки, избавить вещи от потускнения и загрязнений, например, следов от пота и дезодоранта, поможет уксус. Юзерша посоветовала перед стиркой замочить одежду в холодной воде с уксусом.

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    Екатерина Ештокина
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