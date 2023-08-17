Бывший капитан сборной России рассказал об игре против Коби Брайанта в НБА

Сергей Моня рассказал, что игру Брайанта в НБА описывали словами «умеет все»

Бывший капитан сборной России по баскетболу и игрок «Зенита» Сергей Моня рассказал об игре против Коби Брайанта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Его слова приводит YouTube-канал PonkraSHOW.

«Перед игрой тренер показывал на доске нюансы: как нужно играть и действовать персонально против конкретных игроков. У Коби Брайанта было написано: "Умеет все"», — описал Моня.

Моня — бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России. Также в его активе — золото и бронза чемпионатов Европы. На клубном уровне Моня выступал за «Автодор», ЦСКА, «Химки» и «Динамо». В составе армейцев баскетболист трижды выигрывал чемпионат России, а вместе с подмосковным клубом дважды завоевывал Кубок Европы.

Моня был выбран «Портлендом» под 23-м номером драфта НБА 2004 года. Всего в сезоне-2005/2006 он провел 23 игры, в среднем находился на площадке по 14,6 минуты за матч, набирал 3,3 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 0,8 передачи. Затем россиянин провел три встречи за «Сакраменто Кингс», после чего вернулся в Россию.

Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Американец совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире.

В течение карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов НБА, в активе американца два олимпийских золота.