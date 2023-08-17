Фигуранта дела о взрыве на АЗС в Махачкале взяли под стражу

В Москве суд арестовал фигуранта дела о взрыве на АЗС в Махачкале

Начало событий в новости Фигуранту дела о взрыве в Махачкале предъявили обвинение

Басманный суд Москвы арестовал Эльдара Нарсулаева, обвиняемого по уголовному делу о взрыве на АЗС в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он отправлен в СИЗО до 14 октября по ходатайству следствия.

Следственный комитет России (СКР) предъявил ему обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Насрулаев арендовал помещение, где незаконно хранилось 100 тонн взрывоопасной селитры. Вещество загорелось и сдетонировало во время технических работ. Владелец махачкалинского автосервиса Юсуп Х. сейчас находится в московской больнице, куда его с травмами доставили из Дагестана. Его также хотят допросить следователи.

Взрыв в автосервисе на окраине Махачкалы произошел вечером 14 августа. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. В результате взрыва, который по мощности оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте, пострадали 115 человек, 62 из них проходят стационарное лечение.