Фигуранту дела о взрыве в Махачкале предъявили обвинение

СКР предъявил обвинение Насрулаеву по делу о взрыве в Махачкале

Доставленный в Москву фигурант дела о взрыве на АЗС в Махачкале попал на видео

Начало событий в новости Доставленный в Москву фигурант дела о взрыве на АЗС в Махачкале попал на видео

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение фигуранту уголовного дела о взрыве на АЗС в Махачкале Эльдару Насрулаеву. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, где планируется рассмотрение ходатайства о его аресте.

Насрулаева обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В суд поступило ходатайство СКР об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 октября. Доставка Насрулаева в суд попала на видео.

О его задержании сообщалось 16 августа. Он арендовал помещение, где незаконно хранилось 100 тонн взрывоопасной селитры. Вещество загорелось и сдетонировало во время технических работ. Владелец махачкалинского автосервиса Юсуп Х. сейчас находится в московской больнице, куда его с травмами доставили из Дагестана. Его также хотят допросить следователи.

Взрыв в автосервисе на окраине Махачкалы произошел вечером 14 августа. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. В результате взрыва, который по мощности оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте, пострадали 115 человек, 62 из них проходят стационарное лечение.