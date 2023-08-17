Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:44, 17 августа 2023Силовые структуры

Доставленный в Москву фигурант дела о взрыве на АЗС в Махачкале попал на видео

Фигуранта дела о взрыве на АЗС в Махачкале доставили в суд Москвы
СюжетВзрыв в Москве

Конвой доставил в московский суд фигуранта уголовного дела о взрыве на АЗС в Махачкале Эльдара Насрулаева. Видео с ним публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден автозак, из которого конвоиры выводят в наручниках бородатого мужчину и заводят в здание. Суд должен избрать Насрулаеву меру пресечения.

О его задержании сообщалось 16 августа. Он арендовал помещение, где незаконно хранилось 100 тонн взрывоопасной селитры. Вещество загорелось и сдетонировало во время технических работ. Владелец махачкалинского автосервиса Юсуп Х. сейчас находится в московской больнице, куда его с травмами доставили из Дагестана. Его также хотят допросить следователи.

Взрыв в автосервисе на окраине Махачкалы произошел вечером 14 августа. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. В результате взрыва, который по мощности оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте, пострадали 115 человек, 62 из них проходят стационарное лечение.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    В России резко подорожали автомобили

    Пленный украинский военный рассказал о проблеме с эвакуацией раненых

    Двое военных ВСУ получили по 22 года за расстрел мирного жителя Мариуполя

    Названа самая посещаемая соцсеть в России

    В Москве побит рекорд по сдаче сверхдорогих квартир в аренду

    Посольство США подтвердило разговор Блинкена с Полом Уиланом

    В Запорожской области сообщили об отражении атаки ВСУ на Работино

    Украина захотела получать оружие НАТО до своей победы

    Россиянка случайно привезла марихуану из Таиланда и нарвалась на уголовное дело

    Выявлен новый подход к лечению нейродегенеративных заболеваний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости