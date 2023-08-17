Доставленный в Москву фигурант дела о взрыве на АЗС в Махачкале попал на видео

Фигуранта дела о взрыве на АЗС в Махачкале доставили в суд Москвы

Конвой доставил в московский суд фигуранта уголовного дела о взрыве на АЗС в Махачкале Эльдара Насрулаева. Видео с ним публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден автозак, из которого конвоиры выводят в наручниках бородатого мужчину и заводят в здание. Суд должен избрать Насрулаеву меру пресечения.

О его задержании сообщалось 16 августа. Он арендовал помещение, где незаконно хранилось 100 тонн взрывоопасной селитры. Вещество загорелось и сдетонировало во время технических работ. Владелец махачкалинского автосервиса Юсуп Х. сейчас находится в московской больнице, куда его с травмами доставили из Дагестана. Его также хотят допросить следователи.

Взрыв в автосервисе на окраине Махачкалы произошел вечером 14 августа. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. В результате взрыва, который по мощности оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте, пострадали 115 человек, 62 из них проходят стационарное лечение.