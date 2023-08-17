Избивший 12-летнего подростка россиянин рассказал подробности конфликта

Тренер по боксу рассказал, что избитый им подросток под Москвой оскорбил тещу

Тренер по боксу, избивший 12-летнего подростка ногами в Котельниках Московской области, рассказал, что тот оскорбил его пожилую тещу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, конфликт между мужчиной и несовершеннолетним произошел после того, как последний крикнул в сторону родственницы матом и кинул в нее мусор. Защищая родственницу, боксер, по его словам, хотел «несильно хлопнуть парня по голове, но промахнулся».

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как мужчина подходит к компании ребят. Одного из мальчиков он хватает за рукав и начинает бить. Когда ребенок оказывается на асфальте, тренер наносит ему удары ногами по голове. Также он пытается задавить несовершеннолетнего собственным весом. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).