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16:13, 17 августа 2023Силовые структуры

Фигуранта дела о взрыве в Махачкале показали на видео из суда

СКР просит арестовать до 14 октября фигуранта дела о взрыве в Махачкале
СюжетВзрыв в Москве

Доставленный в Басманный суд Москвы Эльдар Насрулаев, который обвиняется по делу о взрыве в Махачкале, попал на видео. Его публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как Насрулаева в наручниках ведут по коридору в зал суда. Заседание, где фигуранту изберут меру пресечения, пройдет в закрытом режиме. Следственный комитет России (СКР) просит арестовать Насрулаева до 14 октября.

Его обвиняют в преступлении 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По данным следствия, Насрулаев арендовал помещение, где незаконно хранилось 100 тонн взрывоопасной селитры. Вещество загорелось и сдетонировало во время технических работ. Владелец махачкалинского автосервиса Юсуп Х. сейчас находится в московской больнице, куда его с травмами доставили из Дагестана. Его также хотят допросить следователи.

Взрыв в автосервисе на окраине Махачкалы произошел вечером 14 августа. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. В результате взрыва, который по мощности оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте, пострадали 115 человек, 62 из них проходят стационарное лечение.

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    Илона Палей
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