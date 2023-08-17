Россиянин истязал пятерых детей и попал под следствие

В Приморье многодетного отца задержали за истязание пятерых детей

В Приморье возбудили дело против 36-летнего многодетного отца, избивавшего пятерых маленьких детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбуждено по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание»).

По данным ведомства, в период с сентября 2022 по апрель 2023 года мужчина из Лесозаводска регулярно физически насиловал своих детей. Его задержали. Решается вопрос об аресте россиянина.

Ранее стало известно, что в Кемерово 39-летнего отца заподозрили в избиении 10-летнего сына из-за неприязни.

