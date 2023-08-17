Опубликовано фото нового российского смартфона

В сети опубликовали фото российского смартфона «Р-ФОН» на базе «РОСА мобайл»

В сети разместили фотографии и характеристики нового российского смартфона «Р-ФОН». Изображение появилось в Telegram-канале главы Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова.

Разработкой устройства занимались инженеры НТЦ ИТ РОСА. Новый аппарат получил название «Р-ФОН», девайс будет работать на базе операционной системы «РОСА мобайл». Смартфон имеет 6,7-дюймовый дисплей, 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти.

Также гаджет получил основную камеру с объективом разрешением 50 мегапикселей, аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов. «Р-ФОН» оснащен дактилоскопическим сенсором, имеет слот под две сим-карты, Wi-Fi, Bluetooth, NFC.

По словам Владимира Зыкова, ОС «РОСА мобайл» будет доступна для корпоративного сектора и госзаказчиков в 2023 году. Выход операционной системы на потребительский рынок запланирован в 2024 году. «Все возможности ОС и интерфейс держатся в секрете до анонса!» — заключил автор.

В конце мая стало известно, что производители смартфонов из Китая начали предустанавливать магазин Rustore на свои устройства. В частности, сервис появился в предустановленном виде на смартфонах Vivo, Realme, Tecno и Xiaomi, Infinix и Itel