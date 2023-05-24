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14:16, 24 мая 2023Наука и техника

RuStore начали предустанавливать на продаваемые в России смартфоны

RuStore начали предустанавливать на смартфоны Vivo, Realme, Tecno и Xiaomi, Infinix и Itel

Фото: N.Tho.Duc / Unsplash

Производители смартфонов из Китая начали предустанавливать магазин Rustore на свои устройства. Об этом сообщает ТАСС.

На презентации Rustore, представленной на Российском интернет-форуме (РИФ), разработчики онлайн-магазина рассказали о своих успехах. В частности, они отметили, что Rustore появился в предустановленном виде на смартфонах Vivo, Realme, Tecno и Xiaomi, Infinix и Itel, которые поставляются и продаются в России.

Также разработчики рассказали, что в магазине появились 300 иностранных приложений.

Отечественную платформу с 2023 года должны предустанавливать производители всех смартфонов, завезенных на российский рынок. Соблюдение закона контролирует Роспотребнадзор.

Цифровой магазин Rustore для Android-смартфонов был разработан компанией VK при поддержке Минцифры. Первая версия сервиса вышла в мае 2022 года.

О том, что производители из Китая начали предустанавливать Rustore на свои смартфоны, источники газеты «Коммерсантъ» рассказали в конце апреля. При этом за подобную инициативу китайским компаниям может грозить отключение от Google-сервисов на гаджетах по всему миру.

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Андрей Ставицкий
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