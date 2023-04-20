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09:22, 20 апреля 2023Интернет и СМИ

RuStore начали предустанавливать на поставляемые в Россию смартфоны

Китайские производители начали предустанавливать RuStore на поставляемые в РФ смартфоны

Фото: Unsplash

Китайские производители начали предустанавливать магазин приложений для Android-устройств RuStore, который призван стать российским аналогом Google Play, на поставляемые в РФ смартфоны. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о производителях Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix, Itel и других.

«Пока бренды не дают магазину приложений доступ к системным настройкам Android, поскольку это запрещено лицензией Google, но при первом включении пользователь должен самостоятельно разрешить RuStore доступ к этим функциям», — говорится в материале.

По словам источника, китайским производителям, предустанавливающим RuStore на свои устройства, может грозить отключение от Google-сервисов на гаджетах по всему миру. Он предположил, что компании могут перейти на параллельный импорт, чтобы избежать проблем с корпорацией Google.

RuStore стал доступен для пользователей в мае 2022 года. Магазин приложений был разработан компанией VK совместно с Минцифры по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина.

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Евгения Наумова
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