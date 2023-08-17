Мужчина упал во время похода и забыл свою возлюбленную

Wales Online: в Великобритании мужчина упал во время похода и забыл возлюбленную

23-летний житель Великобритании сорвался со склона горы во время похода, упал на острые камни и забыл свою возлюбленную. Об этом сообщает Wales Online.

Несчастный случай произошел в национальном парке Брекон-Биконс, Уэльс, 3 июня. Лиам Льюри совершал подъем на гору вместе с партнершей Меган Тоут и ее родителями, когда внезапно сорвался и упал на землю с высоты четырех с половиной метров. Мужчина приземлился на острые камни, в результате чего потерял сознание.

Истекающего кровью Льюри срочно госпитализировали. Он получил перелом шеи, спины и черепа, а также серьезные травмы позвоночника. Помимо этого, у пострадавшего открылось внутреннее кровотечение и случился отек мозга. Врачи провели мужчине операцию, после чего ввели его в состояние искусственной комы. Когда Льюри очнулся, ему сообщили, что в результате полученных травм он остался парализованным ниже пояса.

После несчастного случая рядом с пострадавшим была Тоут. Когда она заговорила с пришедшим в сознание Льюри, то поняла, что он ее не узнает. Врачи объяснили, что из-за черепно-мозговой травмы у мужчины возникла посттравматическая амнезия. «Нам сказали, что он, возможно, больше никогда не сможет испытывать нормальных эмоций. Врачи сказали, что он может понимать, что я Меган, но, возможно, не знать, что я его девушка», — рассказывает Тоут.

Несмотря на тяжелые травмы, через месяц после несчастного случая к мужчине начала возвращаться память. В настоящее время он все еще находится в больнице, где проходит курс физиотерапии. Вопреки неутешительным прогнозам врачей, Льюри успешно восстанавливается и, по его словам, у него постепенно появляется чувствительность в ногах.

Тоут заявила, что сделает все возможное, чтобы ее партнер снова смог ходить. «Я не думаю, что он сможет смириться с мыслью, что будет сидеть в инвалидном кресле. Он каждый день подбадривает себя и хочет сделать все возможное, чтобы восстановиться. Он так решительно настроен, что я действительно верю, что он снова будет ходить. Я просто пытаюсь его поддержать», — говорит она.

Ранее сообщалось, что жительница Канады впала в кому, потеряла память и забыла, что родила трех детей. Женщина призналась, что многое из того, что она знает сейчас, ей рассказали другие люди.