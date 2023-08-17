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12:28, 17 августа 2023Культура

Суд оштрафовал шеф-редактора «Триколора» за размещение фильма с ЛГБТ

Суд оштрафовал шеф-редактора «Триколора» за размещение фильма с ЛГБТ-пропагандой

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд оштрафовал шеф-редактора видеосервиса «Триколор» Анатолия Слепенкова за размещение на платформе фильма «Игра с ключами», содержащего пропаганду нетрадиционных отношений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Сумма штрафа за демонстрацию ЛГБТ составила 200 тысяч рублей. Сам шеф-редактор «Триколора» не явился на заседание суда.

Ранее Савеловский суд Москвы оштрафовал компанию «Вымпелком» на 1 миллион рублей из-за фильмов, содержащих демонстрацию ЛГБТ, которые вышли без возрастных маркировок. Поводом для составления протокола стали размещенные на площадке картины, в том числе «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник», содержащие демонстрацию нетрадиционных отношений, без маркировки 18+.

В июле российский онлайн-кинотеатр «Иви» оштрафовали из-за отсутствия маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ-пропагандой.

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    Анастасия Астахова
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