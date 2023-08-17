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11:16, 17 августа 2023Интернет и СМИ

Названа самая посещаемая соцсеть в России

«ВКонтакте» стала популярнее Telegram среди пользователей мобильного интернета

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В июле «ВКонтакте» обошла мессенджер Telegram по одному показателю — популярности среди пользователей мобильного интернета. Об этом сообщили специалисты Big Data МТС, результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты изучили обезличенные данные по использованию соцсетей в России в 2022 и 2023 годах. Выяснилось, что в июле текущего года «ВКонтакте» впервые с января 2022-го стала популярнее Telegram в указанном сегменте. Ее аудитория оказалась на один процент выше, чем у Telegram, — это сделало «ВКонтакте» самой посещаемой соцсетью в России.

Уточняется, что во второй месяц лета на «ВКонтакте» приходилось 33,1 процента пользователей всех соцсетей. В тройке лидеров также оказались Telegram (32,8 процента) и «Одноклассники» (20,6 процента).

При этом аналитики уточнили, что Telegram по-прежнему лидирует в общем объеме мобильного интернет-трафика. На мессенджер приходится порядка 60 процентов трафика, в то время как на «ВКонтакте» — 22 процента, а на «Одноклассники» — 18,7 процента.

Ранее сообщалось, что из всех соцсетей и мессенджеров россияне проводят больше всего времени во «ВКонтакте». Об этом стало известно из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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    Варвара Кошечкина
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