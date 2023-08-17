Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:50, 17 августа 2023Среда обитания

Стамбул оказался не готов к разрушительному землетрясению

Турецкий сейсмолог Герюр заявил о неготовности Стамбула к сильному землетрясению

Фото: Engin Yapici / Unsplash

Несмотря на угрозу в Стамбуле сильного землетрясения магнитудой 7,0 и более, вероятность которого составляет более 60 процентов, город к нему не готов. Об этом ведущий сейсмолог Турции Наджи Герюр заявил местному телеканалу TV100.

По словам специалиста, в скором времени Стамбул может пострадать от разрушительного землетрясения, сравнимого с тем, которое произошло в Турции в районе Мраморного моря 17 августа 1999 года и лишило жизни более 17 тысяч человек. «30-летний период, в течение которого в районе Стамбула прогнозируется новое землетрясение магнитудой 7,0 и более, подходит к концу. Мы ранее неоднократно предупреждали, что до 2029 года ожидаем в регионе землетрясение не меньшей силы, чем 17 августа 1999 года. Его вероятность составляет не менее 64 процентов, и Стамбул к такому землетрясению не готов», — убежден Герюр.

Специалист обвинил власти в разглагольствовании вместо реальных действий, направленных на подготовку города к бедствию, а также в том, что больше всего внимания в этом вопросе было уделено «роскошным местам». Он назвал землетрясение величайшей экономической катастрофой и угрозой не только для экономической, но и политической независимости страны. Герюр отметил, что в случае сильного стихийного бедствия город, считающийся экономическим центром Турции, может погрузиться в хаос и окажется «неспособен себя прокормить».

Материалы по теме:
Глобальное потепление разрушает здания по всей планете. Почему человечество скоро может потерять свое наследие?
Глобальное потепление разрушает здания по всей планете.Почему человечество скоро может потерять свое наследие?
18 июля 2023
Черное море необратимо меняется из-за климата. Что угрожает любимому курорту россиян?
Черное море необратимо меняется из-за климата.Что угрожает любимому курорту россиян?
12 июня 2023

Для того чтобы минимизировать последствия землетрясения, эксперт призвал строить жилые районы в соответствии со всеми требованиями по сейсмоустойчивости и устранить недостатки в системе дорог, водоснабжения, а также канализационных системах. В случае землетрясения он порекомендовал не строить в городе новых домов и вместо них возвести временные сборные постройки.

В августе стало известно, что Галатский мост в центре Стамбула 13 августа закроют на 40 дней на ремонт для повышения его сейсмостойкости. В том же месяце известный сейсмолог Джеляль Шенгер предрек голод и эпидемии из-за землетрясений в Стамбуле. Сейсмолог высоко оценил вероятность нового стихийного бедствия и объявил, что ввиду надвигающейся опасности решил переехать из города.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    «Тикток-принцессу» сватают наследнику датского престола. Почему ее матери грозила тюрьма, и откуда у нее русские корни

    Россиянка прокатилась на сегвее во время прогулки с младенцем и попала на видео

    ООН упрекнула Эстонию из-за прекращения обучения на русском языке

    Замаскированная база ВСУ с иностранными боеприпасами попала на видео

    Новый образ Инстасамки раскритиковали в сети со словами «детей пугать»

    Стамбул оказался не готов к разрушительному землетрясению

    Пленный боец ВСУ признал превосходство подготовки российских военных

    Названы сроки возвращения космонавта «Роскосмоса» на Crew Dragon с МКС

    Каждый третий россиянин стал больше зарабатывать

    В Подмосковье спасли новорожденного с патологиями сердца, мозга и кишечника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости