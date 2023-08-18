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10:04, 18 августа 2023Наука и техника

Российский боевой дрон «Аква-22» распознает объекты при помощи нейросети

В России показалали использующий нейросети боевой дрон «Аква-22»

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

На проходящем в Подмосковье международном военно-техническом форуме «Армия-2023» впервые показали беспилотный летательный аппарат коптерного типа «Аква-22», использующий нейросети для распознавания объектов, сообщил ТАСС представитель волонтерского проекта «Изобретатели для фронта».

Отмечается, что беспилотник, разработанный совместно с технополисом «Эра», получил видеокамеру с российской платой. «Дрон, благодаря этой видеокамере, обладает возможностью автономно распознавать технику, живую силу противника и другие объекты», — сказал собеседник.

В перспективе изделие планируется применять в зоне специальной военной операции (СВО).

«Аппарат оборудован модулем для сброса управляемого боеприпаса, который можно скинуть и продолжить управление, чтобы корректировать полет снаряда до самой цели. Это, безусловно, в разы увеличивает и безопасность сброса, потому что его можно делать на большей высоте, и его точность», — добавил собеседник.

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Переносимая беспилотником нагрузка — до 4 килограммов. Дальность аппарата — до 30 километров. Время полета — до 60 минут.

Ранее на форуме «Армия-2023» компания «Аэроскан» представила робот-вездеход с дроном, получившим цифровое обозначение 421-24.

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    Иван Потапов
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