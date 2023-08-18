Российский боевой дрон «Аква-22» распознает объекты при помощи нейросети
На проходящем в Подмосковье международном военно-техническом форуме «Армия-2023» впервые показали беспилотный летательный аппарат коптерного типа «Аква-22», использующий нейросети для распознавания объектов, сообщил ТАСС представитель волонтерского проекта «Изобретатели для фронта».
Отмечается, что беспилотник, разработанный совместно с технополисом «Эра», получил видеокамеру с российской платой. «Дрон, благодаря этой видеокамере, обладает возможностью автономно распознавать технику, живую силу противника и другие объекты», — сказал собеседник.
В перспективе изделие планируется применять в зоне специальной военной операции (СВО).
«Аппарат оборудован модулем для сброса управляемого боеприпаса, который можно скинуть и продолжить управление, чтобы корректировать полет снаряда до самой цели. Это, безусловно, в разы увеличивает и безопасность сброса, потому что его можно делать на большей высоте, и его точность», — добавил собеседник.
Переносимая беспилотником нагрузка — до 4 килограммов. Дальность аппарата — до 30 километров. Время полета — до 60 минут.
Ранее на форуме «Армия-2023» компания «Аэроскан» представила робот-вездеход с дроном, получившим цифровое обозначение 421-24.