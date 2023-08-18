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12:49, 18 августа 2023Наука и техника

Российская «Астарта» превзошла по точности американский Barrett

Российская винтовка «Астарта» превзошла по точности американский Barrett

Фото: Liga Cerina / Shutterstock / Fotodom

Новая российская снайперская винтовка «Астарта» калибра 12,7 миллиметра превзошла по точности американский Barrett. Об этом со ссылкой на представителя холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкопорацию «Ростех») Виталия Булгакова сообщает ТАСС.

«Винтовка самозарядная, но позволяет достигать высокой точности: группа из пяти выстрелов — [разброс попадания] 1,5 сантиметров со 100 метров. <…> Американская винтовка Barrett показала на испытаниях среднюю группу попадания в 6 сантиметров. То есть мы в разы превзошли американцев», — сказал специалист.

По словам Булгакова, новая винтовка на первых тестах показала группы из пяти выстрелов 1,5 сантиметра. «С дистанции 100 метров. Учитывая, что здесь калибр 12,7, это означает, что пуля влетала в одну дыру. Одна за другой», — уточнил он.

Снайперскую винтовку «Астарта» презентовали «Высокоточные комплексы» на проходящем в Подмосковье международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

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    Иван Потапов
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