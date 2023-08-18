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11:34, 18 августа 2023Наука и техника

В России презентовали новую снайперскую винтовку «Астарта»

На международном форуме «Армия-2023» презентовали снайперскую винтовку «Астарта»

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

На проходящем в Подмосковье международном военно-техническом форуме «Армия-2023» холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») презентовал новую снайперскую винтовку «Астарта» калибра 12,7 миллиметра. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что «Астарта» отвечает всем требованиям по эргономике, а по тактико-техническим характеристикам превосходит снайперскую винтовку ОСВ-96 того же калибра.

По словам представителя холдинга Виталия Булгакова, серийное производство нового изделия может начаться через четыре месяца. «В ходе наших предварительных работ, стрельб в первую очередь, различные элементы могут показать свою надобность или ненадобность. И мы будем что-то менять», — уточнил он.

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В июле глава компании Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал о начале производства новой самозарядной снайперской винтовки «Зверобой».

В мае главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил о передаче пистолета-пулемета ППК-20 калибра 9 миллиметров Воздушно-космическим силам (ВКС) России для комплектации носимого аварийного запаса (НАЗ).

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    Иван Потапов
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