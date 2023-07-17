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03:32, 17 июля 2023Наука и техника

В России объявили о производстве новой снайперской винтовки «Зверобой»

Lobaev Arms: неопытные стрелки могут поражать винтовкой «Зверобой» цели на дальности 2 км

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

В России начинается производство новой самозарядной снайперской винтовки «Зверобой», объявил глава предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша компания приняла решение сдвинуть на более раннее время выпуск "самозарядки" в калибрах 375 и 408 Cheytac, разработанной компанией ранее», — заявил Лобаев.

По его словам, преимущество этой винтовки заключается в том, что при кучности стрельбы 0,5 угловой минуты она даст возможность поражать цели на дальностях в два и более километров неопытными стрелками за счет возможности производства быстрого повторного выстрела.

Ускорить старт производства новой «самозарядки» стало возможным благодаря тому, что Lobaev Arms разработал и уже серийно выпускает патрон калибра Cheytac, полностью состоящий из отечественных комплектующих. Название винтовки «Зверобой» было выбрано по итогам «народного голосования» в соцсетях.

В мае президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что на вооружение Российской армии приняли снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ) на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД). По его словам, от военнослужащих, использующих винтовку, поступают положительные отзывы.

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    Марина Совина
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