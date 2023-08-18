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17:08, 18 августа 2023Экономика

В Грузии и Армении рассказали о запрете реэкспорта европейских авто в Россию

«Ъ»: в Грузии и Армении рассказали о запрете реэкспорта европейских авто в РФ

Фото: Toyota Center Tegeta

Запрет на поставки автомобилей европейского производства из Грузии в Россию пока может касаться лишь реэкспорта из Армении, и речь идет о неофициальных мерах, пишет «Коммерсантъ».

Так жалобы армянских автодилеров прокомментировали журналистам в грузинских бизнес-кругах. В Минфине Грузии опровергли наличие запрета реэкспорта машин, которые поставляются в Россию из Армении через территорию Грузии. Официально он вступит в силу только 26 сентября.

Грузия запретила экспорт и реэкспорт американских и европейских автомобилей в Россию и Белоруссию. Поставки первых прекращены уже с 1 августа. Запрет распространяется на машины с транзитными номерами и двигателями более 1,9 литра, а также гибридные авто и электромобили. С 9 августа похожие меры в отношении продукции своих автопроизводителей ввела против России и Япония.

По словам председателя Ассоциации официальных представителей автопроизводителей Армении Артема Петросяна, запрет приведет к повышению стоимости доставки этих машин в Россию и создаст дополнительные сложности для схем поставок. Но возможности для вывоза, по его словам, все равно останутся.

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    Дмитрий Воронин
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