Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:33, 2 августа 2023Экономика

Грузия ограничила поставки автомобилей в Россию

Власти Грузии ограничили экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей из США

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Власти Грузии с 1 августа ограничили экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, произведенных в США. Об этом со ссылкой на Минфин республики сообщает ТАСС.

В самой Грузии автомобили не производят, однако активно импортируют. По данным Национальной службы статистики Грузии, с января по июнь республика экспортировала в Россию более 3,7 тысячи легковых автомобилей. Общая сумма поставленной техники превысила 52 миллиона долларов.

По словам аналитика Nation.ge Давида Авалишвили, из Грузии в основном завозят машины низкой ценовой категории, на которые не распространяются санкции. При этом республика — не единственный реэкспортер: значительная часть автомобилей также ввозится через Армению, Киргизию и Казахстан.

Ранее Евросоюз запретил поставлять России новые и подержанные машины с объемом двигателя более 1,9 литра, а также электромобили и гибриды. Аналогичное решение приняла Япония, которая также ограничила продажу покрышек для грузовиков. По словам министра экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимуры, Токио продолжит делать все необходимое для соблюдения санкций в отношении России вместе с мировым сообществом и странами G7.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    В России массово поджигают военкоматы. Как телефонные мошенники толкают людей на эти преступления?

    Зеленский заявил о планах начать переговоры о членстве в ЕС в этом году

    Россиянин украл украшение у знакомой прямо в постели

    Сильный тайфун оставил без света сотни тысяч японцев

    В Госдуме отреагировали на выход в прокат фильма со сценой изнасилования

    Иностранцы массово устремились в Россию

    Макрон рекордно увеличил бюджет Минобороны

    Глюкоза показала фигуру в купальнике

    Усик рассказал о планах после завершения карьеры

    В ООН заявили об отсутствии данных о возобновлении зерновой сделки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости