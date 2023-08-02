Грузия ограничила поставки автомобилей в Россию

Власти Грузии ограничили экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей из США

Власти Грузии с 1 августа ограничили экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, произведенных в США. Об этом со ссылкой на Минфин республики сообщает ТАСС.

В самой Грузии автомобили не производят, однако активно импортируют. По данным Национальной службы статистики Грузии, с января по июнь республика экспортировала в Россию более 3,7 тысячи легковых автомобилей. Общая сумма поставленной техники превысила 52 миллиона долларов.

По словам аналитика Nation.ge Давида Авалишвили, из Грузии в основном завозят машины низкой ценовой категории, на которые не распространяются санкции. При этом республика — не единственный реэкспортер: значительная часть автомобилей также ввозится через Армению, Киргизию и Казахстан.

Ранее Евросоюз запретил поставлять России новые и подержанные машины с объемом двигателя более 1,9 литра, а также электромобили и гибриды. Аналогичное решение приняла Япония, которая также ограничила продажу покрышек для грузовиков. По словам министра экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимуры, Токио продолжит делать все необходимое для соблюдения санкций в отношении России вместе с мировым сообществом и странами G7.

