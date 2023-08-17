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12:01, 17 августа 2023Экономика

Ввоз японских машин в Россию обрушился

РИА Новости: ввоз автомобилей из Японии снизился вдвое на фоне запрета поставок

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Оформление для импорта японских автомобилей с 9 по 16 августа снизилось на таможне Владивостока вдвое — с восьми до четырех тысяч штук, сообщает РИА Новости.

Такую статистику в ведомстве привели по итогам первой недели после вступления в силу запрета поставок из Японии в Россию новых и подержанных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра, а также коммерческих машин, включая грузовики. Там уточнили, что занимаются оформлением ввоза машин только для личного пользования. В июле в преддверии начала действия запрета ввоз в страну японских автомобилей, наоборот, вырос до 33,2 тысячи штук.

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Начавшее действовать с 9 августа решение японских властей, как ожидается, ударит по российскому рынку запчастей. По оценке вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, новые санкции угрожают традиционной схеме поставки подержанных деталей из Японии, когда битые автомобили ввозили в Россию под видом запчастей, и для этого машины распиливали прямо на борту корабля. С учетом нового запрета авто начнут разбирать еще в Японии, что приведет к подорожанию.

С 1 августа в России также индексировали утилизационный сбор — условный налог, который платят производители и поставщики машин. Для легковых автомобилей он вырос в 1,7-3,7 раза, до нескольких тысяч рублей для физических лиц и до сотен тысяч — для юрлиц. Коснется повышение утильсбора машин, объем двигателя которых превышает три литра. Ожидается, что наряду со снижением курса рубля мера окажет негативное влияние на восстановление авторынка, продажи на котором «как минимум не вырастут», а могут и упасть.

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    Дмитрий Воронин
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