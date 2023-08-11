Описаны последствия запрета поставок японских автомобилей в Россию

«Известия»: запрет поставок японских машин в Россию угрожает дефицитом запчастей

Запрет на поставку автомобилей из Японии ударит по российскому рынку запчастей. Владельцам праворульных автомобилей стоит готовиться к дефициту и подорожанию комплектующих — такие последствия описал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, его цитирует газета «Известия».

Новые санкции угрожают традиционной схеме поставки подержанных деталей из Японии, когда битые автомобили ввозили в Россию под видом запчастей, и для этого машины распиливали прямо на борту корабля. С учетом нового запрета машины начнут разбирать еще в Японии, что приведет к подорожанию запчастей.

«Разборка автомобиля «там» обойдется дороже, чем в России. Кроме того, увеличатся расходы на логистику: каждая деталь потребует отдельной упаковки, в то время как прежде они были «упакованы» в самом автомобиле. Плюс дополнительные траты на погрузку-выгрузку каждой детали», — рассказал Шапарин.

Сильнее всего запрет поставок повлияет на гибридные модели, как Toyota Prius или Nissan e-Note. Владельцев электрокаров ждут меньшие проблемы — у таких автомобилей меньше деталей, а батареи, электромоторы или управляющую электронику для них можно найти и на других рынках, добавил главный редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов.

По информации источников Drom.ru, доставка запчастей из Японии в Россию осложнилась из-за логистики и ограничений на вывоз определенных деталей. Так, рынок испытывает нехватку радиаторов систем охлаждения, деталей топливной системы и системы отопления, дизельных моторов, подушек безопасности, светодиодных батарей и элементов для электромобилей и гибридов.

С 9 августа вступил в силу запрет на поставки в Россию автомобилей из Японии. Санкции затронут машины с двигателями объемом более 1,9 литра как новые, так и подержанные. Запрет также распространяется на коммерческие автомобили, включая грузовички и грузопассажирские универсалы, железнодорожные составы и локомотивы, шины для крупногабаритного транспорта, а также стальные, свинцовые и цинковые изделия.