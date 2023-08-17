Ввоз автомобилей из Японии вырос в 1,5 раза на фоне запрета поставок

ТАСС: в июле 2023-го экспорт автомобилей из Японии в Россию вырос в 1,5 раза

В июле 2023 года экспорт автомобилей из Японии в Россию вырос почти в полтора раза. Поставки выросли на 53 процента по сравнению со средними показателями за прошедший год, со ссылкой на статистику Минфина Японии сообщает ТАСС.

Количество ввезенных в Россию автомобилей выросло с 21, 6 до 33,2 тысячи штук. Большая часть из поставленного транспорта — легковые машины (32,1 тысячи штук). Число ввезенных легковушек выросло на 84 процента по сравнению с прошлым годом.

Рост импорта произошел на фоне сокращения Японией 44,4 процента поставок запчастей и комплектующих для автомобилей. По мнению экспертов, такой скачок произошел из-за желания клиентов успеть ввезти как можно больше машин до вступления в силу запрета на поставки.

С 9 августа запрещены поставки автомобилей из Японии в Россию. Ограничения затрагивают новые и подержанные машины с двигателями объемом более 1,9 литра, а также коммерческие автомобили, включая грузовики и грузопассажирские универсалы, железнодорожные составы и локомотивы, шины для крупногабаритного транспорта, стальные, свинцовые и цинковые изделия.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, новые санкции со стороны Японии ударят по российскому рынку запчастей. Ограничения угрожают традиционной схеме поставки подержанных деталей из Японии, когда битые автомобили ввозили в Россию под видом запчастей, и для этого машины распиливали прямо на борту корабля. Теперь машины начнут разбирать еще в Японии, что приведет к дефициту и подорожанию комплектующих.