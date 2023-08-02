Российскому авторынку предрекли падение из-за утильсбора и ослабления рубля

Продажи машин в России могут упасть на 20 % из-за утильсбора и ослабления рубля

Продажи автомобилей в России в 2023 году могут не вырасти из-за индексации утилизационного сбора и ослабления рубля. Об этом со ссылкой на представителей авторынка сообщает РИА Новости.

С 1 августа в России индексировали утилизационный сбор — условный налог, который платят производители и поставщики машин. Для легковых автомобилей он вырос в 1,7-3,7 раза, до нескольких тысяч рублей для физических лиц и до сотен тысяч — для юрлиц.

Индексация утильсбора наряду с девальвацией рубля окажут влияние на восстановление авторынка. Продажи «как минимум не вырастут», а могут упасть на 20 процентов в месячном выражении, — такое будущее отрасли предрек вице-президент и исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов. По его словам, многие представители рынка ждали, что по итогам года продажи вырастут до одного миллиона рублей.

«Это мог бы быть хороший результат, и вся динамика к этому располагала, но повлияет накопительный эффект от девальвации рубля, который выльется в цены все равно так или иначе, и серьезный эффект мгновенный от утильсбора», — объяснил Жигалов.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, подорожание автомобилей сильнее всего затронет людей, которые покупают машины эконом и среднего класса. Фактически повышение утильсбора сделает покупку иномарок невозможной, добавил он.

Ранее Жигалов заявил, что повышение налога взвинтит цены как на иномарки, так и на отечественные автомобили. Хотя власти компенсируют автопроизводителям уплату утилизационного сбора в обмен на локализацию производства, субсидия не покрывает сумму сбора полностью. Как минимум, машины подорожают на 10 процентов, предположил эксперт.

Инициаторами увеличения утильсбора стали российские производители — «АвтоВАЗ» и «КамАЗ». Компании объясняли такое требование невозможностью конкурировать с китайскими фирмами, занимающими все большую долю рынка. Представители заводов попросили направить собранные средства на поддержку российской промышленности.