Леопард охотился на бабуинов и сам стал их добычей

Стая бабуинов напала на леопарда посреди дороги

В ЮАР группа бабуинов напала на охотившегося на них леопарда посреди дороги. Видео атаки появилось на YouTube-канале Latest Sightings.

Автор видео Рики де Фонсека ехал на автомобиле, когда заметил рядом с обочиной охотящегося леопарда. Мужчина решил заснять его. В начале ролика хищник идет вдоль дороги, подбираясь к группе бабуинов, которая сидит неподалеку на асфальте. Леопард прыгает вперед и вызывает у бабуинов испуганные крики. Однако бросившиеся было бежать обезьяны быстро понимают, что численное преимущество на их стороне. Вожак стаи решительно кидается навстречу леопарду, а вместе с ним сбитого с толку хищника атакуют и остальные. Обезьяны буквально укладывают его на лопатки, не позволяя встать. Запаниковавший леопард с трудом вырывается и убегает с дороги в высокую траву.

Эта встреча по-настоящему поразила и заснявшего ее оператора, который удивленно вскрикивает за кадром, и пользователей сети. Всего за несколько дней видео набрало больше 300 тысяч просмотров и около 500 комментариев. «Альфа сразу сказал "только через мой труп!" И охотник стал добычей. Обожаю леопардов, но это классный пример командной работы со стороны бабуинов. Лучшая оборона — это нападение», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Шахабад, штат Уттар-Прадеш, обезьяна украла с мотоцикла сумку с крупной денежной суммой. В конце концов обезьяну заметили на дереве и отобрали у нее украденное.