Психолог рассказала о разочаровывающем поведении россиян в отношениях

Budu: половина россиян предпринимали попытки изменить поведение партнера

Осознанное желание изменить поведение, характер и другие черты партнера свидетельствует о созависимости в отношениях, считает психолог Кристина Ивкова. Ее мнение излагается в пресс-релизе онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, поступившем в «Ленту.ру».

По данным совместного исследования Budu и сети сайтов знакомств «Мамба», половина мужчин и женщин в России предпринимали осознанные или неосознанные попытки изменить что-либо в своих спутниках. Психолог рассказала, что настойчивое желание повлиять на поведение партнера может раздражать и разочаровывать.

Примечательно, что когда оба человека в паре развиваются, или один позитивно мотивирует другого к переменам и увлечениям, то это говорит о подсознательной готовности человека принимать новый опыт и совершенствоваться. В случае, когда один человек одержим улучшением другого, при явном сопротивлении, то это свидетельствует о нездоровых тенденциях созависимости в паре Кристина Ивкова психолог

Ивкова посоветовала не пытаться «помогать» партнеру против его воли. «Никто не должен соответствовать чьим-то ожиданиям», — подчеркнула она.

Также, согласно результатам опроса, после начала отношений четверть мужчин и 22 процента женщин начинают проводить меньше времени с друзьями.

Примерно 30% мужчин и женщин в отношениях ведут более здоровый образ жизни и осваивают новые навыки

Ранее Кристина Ивкова рассказала о способах, позволяющих справиться с раздражением во время месячных. Специалистка рекомендовала уделять больше внимания эмоциональному состоянию и вести календарь цикла и дневник настроения.