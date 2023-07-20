Психолог рассказала о способах справиться с раздражением во время месячных

Budu: 21 процент женщин не испытывают перепадов настроения в период менструации

Психолог Кристина Ивкова рассказала о способах, позволяющих справиться с раздражением во время месячных. Ее рекомендации излагаются в пресс-релизе онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, поступившем в «Ленту.ру».

Специалистка рекомендовала уделять больше внимания эмоциональному состоянию и вести календарь цикла и дневник настроения, чтобы отслеживать, как меняются мысли и чувства женщины в разные периоды месяца.

При обнаружении себя в раздраженном состоянии в определенный день цикла стоит сделать дыхательные практики, обратить внимание на то, что состояние является продуктом гормонального коктейля в организме Кристина Ивкова психолог онлайн-сервиса Budu

Согласно информации, полученной от пользовательниц сервиса, большинство женщин не испытывает перепадов настроения в период месячных — лишь 21 процент сообщил о такой проблеме. Еще 25 процентов рассказали о неустойчивом настроении за два-три дня до менструации, 22 процента находятся в ровном настроении. Более трети женщин (33 процента) отметили, что в период овуляции полны сил и находятся в приподнятом настроении.

По данным исследования, проведенного в рамках сотрудничества Budu и Clatch, в течение первого полугодия 2023 года женщины стали вдвое чаще обращаться к гинекологам в онлайн-формате по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты Budu добавили, что чаще всего (37 процентов) женщины используют приложение для отслеживания здоровья, чтобы напомнить себе о приеме лекарств, 12 процентов ставят напоминание о необходимости выпить воды, 22 процента хотят знать, когда начнется менструация и 13 процентов настраивают уведомления о приходе овуляции.

Ранее акушер-гинеколог Дарья Казакова рассказала о причинах нерегулярного менструального цикла. По ее словам, к сбоям у небеременных женщин может привести поликистоз яичников и ряд других гинекологических заболеваний.