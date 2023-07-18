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15:30, 18 июля 2023Забота о себе

Гинеколог рассказала о причинах нерегулярного менструального цикла

Гинеколог Казакова: к нарушению менструального цикла может привести поликистоз яичников

Фото: Annika Gordon / Unsplash

К нарушению менструального цикла у небеременных женщин может привести поликистоз яичников и ряд других гинекологических заболеваний. О причинах этой проблемы «Ленте.ру» рассказала акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова.

Врач объяснила, что в норме менструальный цикл длится от 24 до 38 дней, кровотечение продолжается менее восьми дней, а вариабельность составляет девять дней и менее. Цикл, длительность которого выходит за эти рамки, можно называть нерегулярным.

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По словам Казаковой, есть множество причин, способных нарушить регулярность цикла. Если беременность исключена, но задержка менструации произошла впервые, как правило, это не должно вызывать большого беспокойства. У совершенно здоровой женщины один–два цикла в год могут проходить без овуляции и продолжаться дольше обычного.

В такой ситуации рекомендовано УЗИ органов малого таза для оценки состояния фолликулярного аппарата яичников и эндометрия. Если патологических изменений не обнаружено, можно просто подождать некоторое время. Как правило, менструация приходит самостоятельно в течение 7–10 дней

Дарья Казакова акушер-гинеколог

Если же женщина отмечает у себя систематические нарушения менструального цикла, это требует более тщательного обследования, и, как правило, назначения медикаментозной терапии. Казакова предупредила, что причиной нерегулярных менструаций могут быть синдром поликистозных яичников, функциональная гипоталамическая аменорея, преждевременная недостаточность яичников, пороки развития половых органов и другие заболевания.

В то же время, как отметила врач, не только гинекологические проблемы могут приводить к изменению цикла.

Среди других причин нерегулярных менструаций являются генетические заболевания, патологии щитовидной железы и надпочечников, некоторые виды опухолей, продуцирующих гормоны. Именно поэтому, при повторяющихся нарушениях менструального цикла, важно обратиться к врачу, который сможет выяснить причину нарушений и подобрать необходимое лечение

Дарья Казакова акушер-гинеколог

Ранее акушер-гинеколог, врач высшей категории Идилия Орфанова предупредила россиянок о негативном влиянии лишнего веса на репродуктивное здоровье. Она рассказала, что разрастание жировой ткани может стать причиной сбоя менструального цикла, бесплодия и привести к ряду серьезных осложнений беременности.

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    Наталья Обрядина
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