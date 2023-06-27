Россиянок с лишним весом предупредили о ряде серьезных осложнений

Гинеколог Орфанова: ожирение может стать причиной бесплодия и осложнений при беременности

Акушер-гинеколог, врач высшей категории Идилия Орфанова предупредила россиянок о негативном влиянии лишнего веса на репродуктивное здоровье. Об этом сообщают «Известия».

Орфанова рассказала, что жировая ткань — активный эндокринный орган, и ее разрастание провоцирует избыточную выработку женских половых гормонов эстрогенов. Это, в свою очередь, может стать причиной сбоя менструального цикла, бесплодия и привести к ряду серьезных осложнений беременности.

У беременных женщин с избыточным весом увеличивается риск прерывания беременности, развития диабета беременных, высокого кровяного давления, преэклампсии, и других осложнений. Кроме того, дети, рожденные от матерей с избыточным весом, более склонны к развитию сахарного диабета второго типа, ожирения и других заболеваний Идилия Орфанова акушер-гинеколог, врач высшей категории

Помимо этого, по словам гинеколога, ожирение способствует развитию инсулинорезистентности и, как следствие, повреждению яичников, а также существенно повышает риск рака молочной железы и рака тела матки.

В заключение Орфанова посоветовала женщинам обязательно сбросить вес и при необходимости обратиться за консультацией к врачу, прежде чем планировать зачатие ребенка, так как это позволит снизить риск возникновения проблем.

Ранее сексотерапевт Кэтрин Худ и специалист по эректильной дисфункции Джанин Дэвид назвали самые распространенные причины проблем с потенцией. По их словам, ожирение необязательно провоцирует эректильную дисфункцию, однако увеличивает риск в три раза.

