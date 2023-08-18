Россиянам дали совет по выбору смартфона ребенку

В Роскачестве посоветовали выбирать ударопрочные смартфоны для детей

Качественный и надежный смартфон для ребенка должен соответствовать сразу нескольким критериям, напомнили в Роскачестве. Специалисты Центра цифровой экспертизы организации составили рекомендации, на которые стоит обратить внимание, чтобы выбрать хороший гаджет. Со списком ознакомилась «Лента.ру».

В первую очередь необходимо определиться с тарифом мобильного оператора, считают эксперты.

«Грамотно подойти к этому вопросу стоит и взрослому. Ведь в любом возрасте можно наговорить или нагуглить на большие суммы. Оптимальный способ отследить расходы на связь — подключить тариф с постоплатой. В любом случае лучше выбирать варианты с ограниченным объемом данных, чтобы не быть шокированным огромным счетом из-за игр онлайн вашего подростка», — посоветовали специалисты.

В Роскачестве считают, что не стоит гнаться за дороговизной. На рынке есть много моделей стоимостью до 15 тысяч рублей, которые прекрасно справляются со своими задачами. Что касается технических характеристик, то важно выбрать телефон с ударопрочным корпусом, считают специалисты.

Лучше отдать предпочтение матовому, из пластика: царапины и сколы на нем оставить не так просто и цена приемлема Центр цифровой экспертизы Роскачества

«Все же стоит немного переплатить и купить смартфон с сертификацией по защите от воды и пыли — стандарт IP67/68. Она предполагает, что гаджет переживет погружение в пресную воду как минимум на 30 минут. В аппаратах среднего класса можно встретить сертификацию IP53. Это значит, что даже если частицы пыли или капли воды попали в телефон, то не навредят ему», — рассказали в организации.

Также смартфон должен долго держать заряд, чтобы ребенок всегда был на связи.

«Почти на всех смартфонах на Android сейчас ставят батареи от 4000 до 5000 мА·ч. Это значит, что энергии от такого аккумулятора при 100 процентах заряда хватит на полный день даже с учетом игр, а вечером гаджет спокойно можно зарядить», — посоветовали в Роскачестве.

Оптимальным будет размер экрана в 6–6,3 дюйма. Объем памяти, производительность, камера, версия операционной системы, возможность установки двух сим-карт и прочее остается на усмотрение родителей. Но дополнительные функции не должны быть решающими факторами при подборе гаджета для ребенка.

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