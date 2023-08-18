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23:30, 18 августа 2023Наука и техника

В Британии впервые обнаружили новый вариант коронавируса

В Великобритании впервые обнаружили новый вариант коронавируса BA.2.86

Фото: Hannah McKay / Reuters

В Великобритании впервые обнаружили новый вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся большим числом мутаций. Об этом говорится в заявлении британского Агентства по здравоохранению (UKHSA), опубликованном на сайте правительства страны.

На сегодняшний день подтвержден только один случай заражения «у человека без недавней истории путешествий, что подразумевает определенную степень контактного заражения внутри Великобритании».

Отмечается, что на данный момент UKHSA не располагает достаточным количеством данных для определения степени иммунного ответа организма и тяжести заболевания.

Сейчас в мире обнаружено шесть случаев заражения BA.2.86 в четырех странах. Отмечается, что Агентство намерено продолжить тщательно отслеживать ситуацию.

Ранее руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев заявил, что к осени в России произойдет подъем заболеваемости коронавирусом, поскольку патоген остался в человеческой популяции.

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    Марина Совина
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