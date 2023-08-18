Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:28, 18 августа 2023Среда обитания

На покинувшую Россию актрису Дапкунайте подали в суд из-за жилья в Москве

SHOT: на актрису Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за жилья в России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На актрису литовского происхождения Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за жилья, которым она владеет в России. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал SHOT.

В суд обратился мужчина по имени Рубен Худавердян, который претендует на жилье Дапкунайте. Дело будут рассматривать в сентябре 2023 года в Пресненском суде.

С момента начала специальной военной операции на Украине актриса покинула Россию и переехала в Брюссель. Источнику известно, что Дапкунайте владеет трехкомнатной квартирой в Пресненском районе Москвы, цена которой — примерно 100 миллионов рублей. Кроме того, она проживала в особняке в элитном коттеджном поселке «Резиденция Бенилюкс», расположенном на Новорижском шоссе. Цены на жилье там стартуют от 150 миллионов рублей и доходят до миллиарда рублей.

В августе стало известно, что российским поп-звездам Леониду Агутину и Анжелике Варум принадлежат несколько объектов недвижимости в Майами и Авентуре. По данным KP.RU, на их аренде артисты зарабатывают десятки миллионов рублей на ежегодной основе.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    Американский БПЛА заметили над Черным морем на фоне атаки ВСУ на корабли России

    Назначен новый заместитель директора Росгвардии

    Экс-возлюбленная Тимати оценила возможность свободных отношений

    На Украине подтвердили законность вручения повесток на блокпостах и пляжах

    Живущий в Китае блогер из Донецка пожаловался на проблемы со здоровьем

    Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа

    Канада ввела санкции против трех судов в Москве

    Названа самая популярная среди россиян валюта для сбережений

    Французы предложили вариант разрешения конфликта на Украине

    Главный тренер «Реала Сосьедад» высказался о трансфере Захаряна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости