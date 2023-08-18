На покинувшую Россию актрису Дапкунайте подали в суд из-за жилья в Москве

SHOT: на актрису Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за жилья в России

На актрису литовского происхождения Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за жилья, которым она владеет в России. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал SHOT.

В суд обратился мужчина по имени Рубен Худавердян, который претендует на жилье Дапкунайте. Дело будут рассматривать в сентябре 2023 года в Пресненском суде.

С момента начала специальной военной операции на Украине актриса покинула Россию и переехала в Брюссель. Источнику известно, что Дапкунайте владеет трехкомнатной квартирой в Пресненском районе Москвы, цена которой — примерно 100 миллионов рублей. Кроме того, она проживала в особняке в элитном коттеджном поселке «Резиденция Бенилюкс», расположенном на Новорижском шоссе. Цены на жилье там стартуют от 150 миллионов рублей и доходят до миллиарда рублей.

В августе стало известно, что российским поп-звездам Леониду Агутину и Анжелике Варум принадлежат несколько объектов недвижимости в Майами и Авентуре. По данным KP.RU, на их аренде артисты зарабатывают десятки миллионов рублей на ежегодной основе.