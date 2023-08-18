Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Краснодар-2
Сегодня
19:30 (Мск)
Уфа
Россия - LEON-Вторая лига А|Группа Золото. 6-й тур
Рубин
Сегодня
19:30 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Аль-Наср
Сегодня
21:00 (Мск)
Аль-Таавун
Саудовская Аравия - Про лига|2-й тур
Ноттингем Форест
Сегодня
21:45 (Мск)
Шеффилд Юнайтед
Англия - Премьер-лига|2-й тур
19:20, 18 августа 2023Спорт

Эксперт рассказала о правильной технике дыхания во время тренировок

Фитнес-эксперт Усманова посоветовала не задерживать дыхание во время тренировок

Фото: Meghan Holmes / Unsplash

Чемпионка России по фитнес-бикини Екатерина Усманова рассказала о правильной технике дыхания во время тренировок. Ее слова приводит «Чемпионат».

«При опускании важно производить глубокий вдох носом, а при поднятии — продолжительный выдох ртом», — заявила Усманова. Она пояснила, что такая техника позволяет активизировать пресс, особенно внутренние мышцы, что способствует созданию плоского живота.

Эксперт подчеркнула, что следует придерживаться этой схемы на протяжении всего упражнения и не задерживать дыхание. Это объясняется тем, что нехватка кислорода может снизить эффективность тренировки и привести к быстрому утомлению.

Ранее фитнес-эксперт Руслан Гой рассказал о способствующих сбросу веса утренних привычках. Он призвал следить за режимом сна и заниматься натощак.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали случайностью падение американского беспилотника в Черное море

    Россиянин украл у клиента биткоины ради пиломатериала для бани

    Эксперт рассказала о правильной технике дыхания во время тренировок

    Проглоченный анакондой натуралист рассказал о жуткой боли после укуса насекомого

    Описана опасность взлома через QR-код

    Пентагон оценил срок подготовки украинских экипажей F-16 в пять лет

    Россия внесла в стоп-лист политиков и силовиков Великобритании

    МИД России включил в стоп-лист журналистов «Би-би-си» и The Guardian

    В США предсказали крах ВСУ после провала наступления в Запорожье

    В Петербурге восьмилетний ребенок попал в больницу после укуса белки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости