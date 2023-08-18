Эксперт рассказала о правильной технике дыхания во время тренировок

Фитнес-эксперт Усманова посоветовала не задерживать дыхание во время тренировок

Чемпионка России по фитнес-бикини Екатерина Усманова рассказала о правильной технике дыхания во время тренировок. Ее слова приводит «Чемпионат».

«При опускании важно производить глубокий вдох носом, а при поднятии — продолжительный выдох ртом», — заявила Усманова. Она пояснила, что такая техника позволяет активизировать пресс, особенно внутренние мышцы, что способствует созданию плоского живота.

Эксперт подчеркнула, что следует придерживаться этой схемы на протяжении всего упражнения и не задерживать дыхание. Это объясняется тем, что нехватка кислорода может снизить эффективность тренировки и привести к быстрому утомлению.

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