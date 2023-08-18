Французский политик Филиппо: конфликт на Украине затянется из-за действий Запада

Украинский конфликт рискует затянуться из-за действий западных стран, которые с самого начала предпринимали все возможные шаги для этого. Такое мнение выразил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что к обострению ситуации вокруг Украины привели, в частности, поставки вооружений и финансирование Киева со стороны Запада. Кроме того, политик также напомнил об отказе западных стран от мирных переговоров. «"Украина: надвигается призрак долгой войны" звучит во всех заголовках с самого утра. Какое напряжение! Они с самого начала делали абсолютно все, чтобы этот конфликт затянулся и приобрел всеобщий характер», — заявил он, призвав остановить Запад.

Ранее Филиппо раскритиковал решение Евросоюза увеличить пакет финансовой помощи Украине. Такой шаг он назвал «неистовым безумием». По его словам, если Европа не прекратит помогать Киеву, она разорится.