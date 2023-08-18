В Минобороны заявили о возвращении Запада к схемам холодной войны

Замминистра обороны Горемыкин: Запад вернулся к холодной войне с Россией

Коллективный Запад вернулся к старым схемам холодной войны, называя Россию прямой угрозой безопасности НАТО, заявил замминистра обороны и начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России (ВС РФ) Виктор Горемыкин. Его цитирует ТАСС.

По словам Горемыкина, западные союзники Украины в очередной раз подчеркнули свое нежелание мириться с формированием многополярного мира на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. «В документах саммита Россия названа "самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса"», — сказал замминистра.

Он отметил, что в Минобороны считают, что «НАТО использует украинский кризис как повод для наращивания своих группировок. Запущен очередной этап расширения альянса». Офицер также указал, что Запад активно наращивает свое военное присутствие в Восточной и Центральной Европе, в особенности на восточной границе с Белоруссией.

Ранее глава белорусского Министерства обороны Виктор Хренин заявил, что размещение ядерного оружия не изменило восприятие страны в НАТО. По его словам, республика является мишенью альянса со времен СССР.