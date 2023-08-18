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13:41, 18 августа 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о грозе и граде

МЧС экстренно предупредило о грозе и граде в Москве 18 августа

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В пятницу 18 августа в Москве ожидаются гроза и град. Погода ухудшится во второй половине дня, сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, столицу ожидают ливневый дождь, в некоторых районах города гроза, град, а также шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду при грозе. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток, предупредили москвичей.

В ведомстве призвали автомобилистов ездить медленнее, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких перестроений. Пешеходов попросили избегать шатких конструкций и не прятаться от дождя под деревьями.

Накануне специалисты Гидрометцентра предупредили жителей Московского региона о небезопасной погоде. Из-за грозы в столице и области объявили «желтый» уровень опасности. Режим будет действовать с 15:00 до 21:00 пятницы для Москвы и с 11:00 до 21:00 пятницы для Подмосковья. Ранее в августе в Москве уже вводили «желтый» уровень опасности из-за мощного ветра, порывы которого достигали 15 метров в секунду.

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    Александра Качан
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