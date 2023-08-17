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16:19, 17 августа 2023Среда обитания

Москвичей предупредили об опасной грозе

В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В пятницу, 18 августа, в Московском регионе ожидается гроза. О небезопасной погоде жителей столицы предупредили специалисты Гидрометцентра, передает Агентство городских новостей «Москва».

Из-за грозы в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать с 15:00 до 21:00 пятницы для Москвы и с 11:00 до 21:00 пятницы для Подмосковья.

Ранее в Москве ввели «желтый» уровень опасности из-за мощного ветра. Порывы достигали 15 метров в секунду. Предупреждение действовало до 21:00 11 августа.

В августе океанолог Александр Осадчиев спрогнозировал рост числа ливней в Москве. По словам эксперта, интенсивные осадки станут более частым явлением для столицы на фоне глобального потепления. Он добавил, что остановить процесс изменения климата с большой долей вероятности не получится, так как человечество продолжает в больших масштабах потреблять ресурсы и электричество, тем самым увеличивая количество парниковых газов в атмосфере.

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    Александра Качан
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