Обстрелявший жилой дом украинский военный пойдет под суд

Верховный суд ЛНР рассмотрит дело украинского военного, обстрелявшего жилой дом

Военная прокуратура Объединенной группировки войск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении украинского военного Владимира Иванца, который обстрелял многоквартирный жилой дом в Северодонецке. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главной военной прокуратуре (ГВП) России.

Мужчина проходит обвиняемым по двум статьям — 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») и 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») УК РФ. Его дело будет направлено в Верховный суд Луганской народной республики для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 16 мая 2022 года мужчина находился на одной из улиц Северодонецка и решил уничтожить объекты гражданской инфраструктуры и имущество мирных жителей. Он выстрелил из РПГ-26 реактивной противотанковой гранатой в сторону многоквартирного дома. В результате граната попала в земляную насыпь у многоэтажки. От взрыва были повреждены окна одной из квартир.

Ранее в ЛНР Верховный суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима командира танковой роты Вооруженных сил Украины старшего лейтенанта Владимира Казюка.

