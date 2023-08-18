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16:02, 18 августа 2023Ценности

Известный пластический хирург написал заявление в полицию на бывшую жену Мамаева

Хирург Хачатрян заявил, что Мамаева распространяет недостоверную информацию

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Известный пластический хирург Вардан Хачатрян написал заявление в полицию на бывшую жену российского футболиста Павла Мамаева Алану. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По мнению врача, ее обвинения в сексуальных домогательствах по отношению к пациенткам, порочат его честь и достоинство. Известно, что в прошлом году несколько девушек пожаловались блогерше, что после введения наркоза врач слегка душил их и опускал руки под нижнее белье. В свою очередь, Мамаева обратилась за комментариями к Хачатряну. Выслушав обе стороны, она поверила девушкам и написала заявление о домогательствах в прокуратуру. Кроме того, она рассказала о случившемся в соцсетях.

По данным журналистов, Хачатрян написал ответное заявление в полицию и заявил, что Мамаева распространяет недостоверную информацию. При этом он подозревает пациенток в сговоре с блогершей.

В 2020 году москвичка подверглась домогательствам на сеансе у VIP-массажиста и написала заявление в полицию о попытке изнасилования. По словам 19-летней россиянки, она увидела объявление о бесплатном массаже всего тела в Telegram. Вечером 29 декабря героиня отправилась на сеанс в салон в Руновском переулке. Во время процедуры массажист начал склонять ее к действиям сексуального характера.

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    Карина Черных
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