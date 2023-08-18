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20:56, 18 августа 2023Наука и техника

Популярный iPhone подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 11 снизилась до 50 тысяч рублей

Фото: Daniel Romero / Unspalsh

Смартфон iPhone 11 подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу портала, базовая версия устройства оказалась доступна дешевле 50 тысяч рублей. На старте продаж аппарат оценивали в 60 тысяч рублей.

«Его представили в 2019 году, но он до сих пор остается любимцем у россиян. Одна из главных причин — низкая цена, особенно если сравнивать его с более современными смартфонами Apple», — прокомментировали удешевление iPhone 11 авторы издания.

Выпущенный почти четыре года назад телефон получил 6,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1792х828 пикселей, процессор A13 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 3110 миллиампер-часов.

Ранее стало известно, что выпущенный в 2020 году iPhone 12 подешевел на российском рынке. Если на старте продаж аппарат оценивали в 80 тысяч рублей, то в середине августа его стоимость достигла 60 тысяч рублей.

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    Андрей Ставицкий
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